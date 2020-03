Storbritannia stengjer skulane i landet fredag

utenriks

– Eg vil gi foreldre, studentar og tilsette den vissa dei treng. Dei vitskaplege råda seier at det er trygt for nokre få barn å delta, men dette må til for å prøve å bremse spreiinga av dette viruset, sa utdanningsminister Gavin Williamson onsdag ifølgje Sky News.

Vidare sa utdanningsministeren at barnehagar, vidaregåande skular, uavhengige skular og internatskular er venta å følgje etter i næraste framtid.

Tidlegare er det kunngjort at Skottland og Wales vil stengje alle skular innan fredag på grunn av koronaviruset.

