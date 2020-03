Spania ber om hjelp frå Kina

utenriks

Statsminister Pedro Sánchez sa tysdag at han bad om hjelpa for ei veke sidan, og at han snakka med president Xi Jinping om saka tysdag.

Ein talsmann for den kinesiske ambassaden i Madrid seier at landet allereie er i gang med å pakke ei last med testar, ansiktsmasker og vernebriller til Spania. Dei vurderer òg å sende legar.

Førre veke kom den første lasta med medisinsk utstyr og personell til Italia.

Spania har registrert 11.308 smittetilfelle og over 500 dødstal. Epidemien veks raskt i omfang, og styresmaktene har stengt ned landet for å bremse spreiinga.

