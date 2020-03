New York-ordførar ber om hastehjelp frå militæret

utenriks

– Akkurat no er det militærpersonell som byggjer ein mur ved den sørlege grensa som heller burde vorte nytta mot koronaviruset, sa de Blasio til NBC.

Ordføraren sa at dei vil nå 1.000 koronasmittede tilfelle gjennom dagen.

– Vi treng dei medisinske ressursane i militæret, dei logistiske kunnskapane deira og vi treng dei for å sikre at mat og medisinar blir riktig fordelt og at forsyningsskjeda ikkje blir broten, sa han vidare.

Av alle dei 50 amerikanske delstatane med rapporterte tilfelle av koronasmitte, så er New York desidert hardast ramma.

(©NPK)