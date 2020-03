Joe Biden vann alle primærvala tysdag

utenriks

Etter at nesten alle stemmene var talt opp i Florida, hadde Biden ei leiing på 61 prosent mot 22 prosent over Sanders i Florida, og 59 prosent mot 36 i Illinois.

I Arizona var forspranget 12 prosentpoeng etter at 56 prosent av stemmene var talde opp: 42 prosent til Biden mot 30 prosent til Sanders.

Siger i dei tre delstatane gir Biden ei leiing som det blir omtrent umogleg for Sanders å ta igjen før Demokratanes landsmøte i juli.

Det skulle òg vore halde primærval i Ohio tysdag, men det vart utsett til juni.

I ein appell frå heimstaten sin Delaware fokuserte Biden på prosessen framover og hylla Sanders for å ha løfta opp viktige tema som rimelege helsetenester og kampen mot klimaendringar.

Korona la ein skugge

Det var frykt for at koronaviruset skulle skremme veljarane frå å møte opp ved vala tysdag, slik at frammøtet vart lågt.

Men mange har førehandsstemt, og frammøtet var faktisk betydeleg høgare enn sist, noko som tyder på sterk entusiasme for å vinne over president Donald Trump til hausten.

Nesten 2 millionar demokratiske floridianarar førehandsstemte eller stemte via posten og slapp dermed å møte opp i vallokalet, og fire femdelar av Arizonas demokratiske veljarar gjorde det same.

Styresmaktene i Florida sette inn ekstra tiltak for å halde vallokala reine og trygge, og dei vallokala som var i eldresenter, vart flytta til andre stader på grunn av koronaviruset.

