Intens jakt på koronakur

Til så lenge finst det ingen legemiddel med ein stadfesta effekt som kan kurere eller forhindre sjukdommen covid-19.

Sidan sjukdommen blir forårsaka av eit virus, nyttar det ikkje med antibiotikum. Blant dei viktigaste våpena mot virussjukdommar er vaksinar – men nokon vaksine mot covid-19 finst førebels ikkje.

Samtidig melder forskargrupper i ulike land om framsteg og viktige gjennombrot i jakta på vaksinar og medisinar som kan ha effekt.

Onsdag gjorde det japanske selskapet Fujifilm eit kraftig hopp på børsen etter at kinesiske styresmakter melde om gode resultat for ein medisin utvikla av eitt av Fujifilms dotterselskap.

– Openbert effektiv

Favipiravir og Avigan er namn som blir brukt på medisinen som blir produsert av selskapet Fujifilm Toyama Chemical.

Eit forskingssenter underlagt det kinesiske departementet for vitskap og teknologi opplyste tysdag at medisinen har vorte testa på til saman 340 koronapasientar.

– Han har høg grad av sikkerheit og er openbert effektiv i behandlinga, sa direktøren på senteret Zhang Xinmin, ifølgje The Guardian.

Mange av pasientane som fekk medikamentet, vart raskare friske. I tillegg viste røntgenbilete at medisinen auka sjansane for betring i lungene.

Ikkje for gravide

Tidlegare er Favipiravir vorte prøvd i behandling av influensa og fleire andre virussjukdommar.

I Noreg har legen Peter Dvergsdal tidlegare fått spesialløyve til å bruke medikamentet mot luftvegsinfeksjonar. Han ønskjer å prøve det i behandling av covid-19, men Legemiddelverket har så langt vore avventande, ifølgje VG.

Favipiravir kan potensielt skade foster og må derfor ikkje brukast av gravide. I tillegg tyder dyreforsøk på at stoffet kan overførast i sæd, skriv Wall Street Journal.

Ei kjelde i Japans helsedepartement seier til avisa Mainichi Shimbun at medikamentet verkar best i ein tidleg fase før pasientane får alvorlege symptom.

Mislykka ebolamedisin

Både Legemiddelverket i Noreg og Verdshelseorganisasjonen (WHO) har tidlegare sagt at dei har mest tru på det eksperimentelle legemiddelet Remdesivir.

Til liks med Favipiravir er dette eit antiviralt medikament som verkar direkte mot virus. Remdesivir vart opphavleg utvikla mot ebola, men viste seg å ha dårleg effekt i denne samanhengen.

Førebels er ikkje Remdesivir godkjent for rutinemessig behandling av nokre sjukdommar, skriv Aftenposten. Men testar går føre seg i fleire land for å undersøkje om det kan fungere mot covid-19.

I Noreg har Oslo universitetssjukehus (OUS) søkt om å få prøve ut medisinen. Aftenposten skreiv for nokre dagar sidan at sjukehuset framleis venta på svar frå den amerikanske produsenten.

Fleire alternativ

Remdesivir og Favipiravir er likevel berre to av fleire medikament som potensielt kan ha effekt mot covid-19. Eit større utval medisinar har vorte testa i laboratorium av europeiske forskarar, mellom anna ved NTNU i Trondheim.

– Medisinane det er snakk om, har vorte testa i laboratorium der det har vorte vist effekt, sa masterstudent Petter Inge Andersen til NRK tidlegare denne månaden.

Forskarane har undersøkt medisinar som allereie eksisterer – og som har vorte utvikla til bruk mot andre virussjukdommar. Å bruke desse mot covid-19 kan gå mykje raskare enn å utvikle heilt nye medikament.

– Bør vere forsiktige

Likevel kan det ta fleire månader å sjekke at medisinane ikkje har uheldige biverknader når dei blir brukte mot covid-19.

Leen Delang ved det belgiske universitetet KU Leuven meiner Favipiravir i det heile ikkje bør testast på kvinner mellom 18 og 40 år sidan medikamentet kan gi fosterskadar.

– Dei bør vere veldig forsiktige, sa Delang til Wall Street Journal tidlegare denne månaden i ein kommenter til testinga av Favipiravir.

Medisinen kan likevel bli godkjent i Japan i mai for bruk mot koronaviruset i stor skala, ifølgje kjelda i det japanske helsedepartementet.

Til samanlikning ligg ein fungerande vaksine truleg mykje lengre fram. Fleire ekspertar har anslått at det kan gå opptil eitt og eit halvt år før ein vaksine kan vere klar til bruk.

Ein av grunnane til at arbeidet tar lang tid, er at forskarane må gjere grundige testar av nye vaksinar for å vere sikre på at dei ikkje har farlege biverknader.

