Colombias eldre blir tvinga til å bli heime

President Ivan Duque opplyste at alle over 70 år må i isolat heime og får ikkje lov til å gå ut anna enn for å kjøpe nødvendige varer eller medisinar, eller gå til legen.

– For å verne besteforeldra våre har vi innført obligatorisk isolering frå fredag 20. mars til 31. mai, sa Duque då han kunngjorde krisetilstanden.

Tidlegare i veka stengde Colombia alle landegrensene sine, elvegrenser og hamner til 30. mai.

Colombia har registrert 75 tilfelle av koronasmitte, alle hos folk som har komme frå Europa eller USA. Ingen har enno døydd.

