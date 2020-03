utenriks

– Frå i morgon blir alle vidaregåande skular, høgskular og universitet tilrådde å legge til rette for nettundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

Han sa at det kan komme på tale å stenge barnehagar og barneskular, men at regjeringa først må få på plass eit regelverk som omfattar omsorgstiltak for barn av foreldre som jobbar i samfunnskritiske funksjonar.