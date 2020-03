Svenske vidaregåande skular og høgare utdanning blir tilrådd stengt

utenriks

– Frå i morgon blir alle vidaregåande skular, høgskular og universitet tilrådde å legge til rette for nettundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

Regjeringa oppmodar alle foreldre til å få sine barn til å halde fram med heimestudiar og til å ta smitterisikoen på alvor.

– Dette er grupper som klarer seg sjølv og som kan ta ansvar for studiane sine. Eg forventar at elevar og studentar lever opp til tilliten som blir vist dei, sa utdanningsminister Anna Ekström.

Löfven sa at det kan komme på tale å stenge alle barnehagar og barneskular, men at regjeringa først må få på plass eit regelverk som omfattar omsorgstiltak for barn av foreldre som jobbar i samfunnskritiske funksjonar.

Ekström la til at regelverket til regjeringa skal vere på plass innan kort tid. Ei avgjerd om å stenge barnehagar og skular blir likevel ikkje venta enno.