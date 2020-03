Italienarar bryt karantenen

utenriks

Fem stader i regionen Campania, der Napoli er største by, har det oppstått konsentrerte smitteutbrot. Regionpresident Vicenzo De Luca seier det delvis har komme av at personar har reist dit frå Nord-Italia utan å bli sjekka.

Han seier òg at fleire bryt karanteneavgjerdene. I Campania har ein kjend predikant ved to religiøse samkommer late dei frammøtte drikke av same beger.

– Mangelen på ansvarskjensle er opprørande og har ført til at eit tital er smitta, at fire kommunar er sette i karantene og at eit tital personar må undersøkjast nærare, seier De Luca ifølgje TV-kanalen SKY TG24.

De Luca seier «uansvarleg oppførsel» vil bli straffa strengare. Han vil byrje med dei ein veit har brote karantenen. Å gå ut utan gyldig grunn kan gi bøter på opptil 200 euro og tre månaders fengsel, påpeikar han.

– Den som burde isolert seg, men ikkje har gjort det, har sett livet til andre i fare. Det er det som skjedde med meg, seier ei kvinne som ligg i respirator på grunn av nokon som braut reglane

(©NPK)