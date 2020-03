Israel set inn etterretninga mot viruset

utenriks

Shin Bet opplyste sjølv tysdag at organisasjonen har teke i bruk avansert teknologi for å innhente informasjon om israelske borgarar.

Praksisen har vorte godkjent av Israels regjering som eit krisetiltak for å stanse spreiinga av viruset. Godkjenninga kom sjølv om ein komité i nasjonalforsamlinga måndag sa nei til forslaget fordi dei fryktar kontrollen av praksisen vil bli for dårleg.

Ifølgje opplysningar som er lekne til israelske medium, vil Shin Bet hente inn opplysningar frå mobiltelefonane til dei smitta for å halde oversikt over kvar dei er og kvar dei har vore dei siste to vekene. Også folk i karantene vil visstnok bli overvaka.

