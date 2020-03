Iran melder om 135 nye koronadødsfall

utenriks

Så langt har 16.169 personar i landet fått påvist smitte, og 988 har mista livet, opplyser talsmannen til helsedepartementet, Kianoush Jahanpour.

Den kraftige auken i talet på døde gjer at ekspertar fryktar at utbrotet absolutt ikkje er under kontroll i Iran.

Fredag blir det nye året markert i den persiske kalenderen, noko som fører til frykt for ytterlegare spreiing viss folk reiser bort i samband med feiringa. Styresmakta har innført nye kontrollar for folk som prøver å forlate dei store byane før høgtida, men har så langt ikkje sett område i karantene

I ei nyheitssending tysdag ettermiddag kom ein statleg TV-kanal med ei åtvaring om at millionar kan døy landet dersom folk held fram med å reise og ikkje lyttar til helseråd.

Iran står for rundt 90 prosent av dei nye smittetilfella i Midtausten.

(©NPK)