utenriks

Rettsavgjerda fall i ein domstol i London tysdag. Den tiltalte Hashem Abedi var ikkje sjølv til stades i retten.

Det var broren hans, Salman Abedi, som sprengde seg utanfor ein konsertarena i Manchester i 2017. I tillegg til dei drepne vart nesten tusen menneske såra.

Påtalemakta har i retten argumentert for at brørne planla angrepet saman, ifølgje BBC. Tiltalte har nekta for dette.

(©NPK)