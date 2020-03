Børsane i Asia henta seg inn etter nedgang

utenriks

Nikkei-indeksen i Japan opna ned 3 prosent då Tokyobørsen opna tysdag og følgde den globale trenden med virusfrykt og marknadsnedgang.

I løpet av formiddagen henta Nikkei seg inn og var på eit tidspunkt opp 0,7 prosent. Til slutt enda Nikkei med ein oppgang på 0,06 prosent.

Den breiare samansette Topix-indeksen steig 2,6 prosent.

I Hongkong var Hang Seng-indeksen ved lunsjtider opp 1,05 prosent. Hovudindeksen på Shanghai-børsen var opp 0,74 prosent medan hovudindeksen på Shenzhen-børsen var så vidt opp 0,14 prosent.

I Australia reiste hovudindeksen ASX 200 seg 5,83 prosent etter at den måndag rasa 9,7 prosent, dei største falla dens nokosinne.

Sentralbankar verda rundt har prøvd å stimulere med rentekutt, men koronaviruspandemien og frykta for dei økonomiske konsekvensane held fram med å prege handelen på børsane.

New York-børsane stupte måndag, og den industritunga Dow Jones-indeksen fall med 12,9 prosent, den største nedgangen på éin dag sidan 1987.

Oppgangen på tysdag kom etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at administrasjonen hans vil støtte flyselskap ramma av krise. Han pressar dessutan på for at Senatet skal godkjenne ei økonomisk hjelpepakke for næringslivet og privatpersonar.

Oljeprisen steig òg i tidleg handel tysdag. Eit fat nordsjøolje vart handla for 30,58 dollar fatet, ein auke på 1,8 prosent.

