Afghanarar rømmer frå virusramma Iran

Koronaviruset har gjort stor skade på Irans økonomi, som frå før er sterkt medtatt som følgje av USAs sanksjonar.

Dette bidreg til at afghanarane no strøymer tilbake til heimlandet. Nesten 70.000 har reist heim dei siste 20 dagane, opplyser ein representant for styresmaktene til nyheitsbyrået AFP.

Situasjonen har ført til bekymring for at dei mange afghanarane òg skal ta med seg virussmitte tilbake til heimlandet. Krigsherja Afghanistan har liten kapasitet til å skulle handtere eit stort utbrot av koronaviruset.

– Eg er redd det vil komme ein dag då vi ikkje vil klare å telje alle dei døde, sa guvernør Abdul Qayum Rahimi i provinsen Herat førre veke.

Måndag flykta 37 menneske frå ei isolasjonsavdeling på eit sjukehus i Herat, ifølgje styresmaktene. Minst to av dei var smitta av koronaviruset. Fleire legar vart banka opp og vindauge knust før pasientane stakk av.

