USAs sentralbank kuttar renta til ned mot null

utenriks

Sentralbanken Federal Reserve kunngjorde søndag òg at dei vil lempe på reguleringane av bankar for å oppmuntre til auka utlån og få fare på økonomien.

Banken varslar òg kjøp av obligasjonar og andre offentleg garanterte papir til ein verdi av over 7.000 milliardar kroner.

Slike kvantitative tiltak, som i finansverda blir omtalt som pengetrykking, er eit forsøk på å løfte inflasjonen og bidra til at bedrifter og forbrukarar får lettare tilgang på billege lån.

President Donald Trump, som har vore ein flittig kritikar av sentralbanken, gledde seg søndag stort over rentekuttet.

– Eg vil få gratulere sentralbanken. Dette er fenomenale nyheiter, sa han.

Den siste veka var dramatisk på dei amerikanske børsane, sjølv om den industritunga Dow Jones-indeksen steig med heile 9,4 prosent fredag. Ved vekeslutt låg indeksen likevel 10,4 prosent under opninga måndag og på same nivå som for eitt år tidlegare.