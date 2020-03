Tyskland rasande på USA for forsøk på å kjøpe rettar til vaksine

utenriks

«Tyskland er ikkje til sals», skreiv Altmaier, som er ein nær alliert av statsminister Angela Merkel.

Avisa Welt am Sonntag melde søndag at USA hadde tilbode det tyske firmaet CureVac 1 milliard dollar for eksklusive rettar til ein vaksine firmaet arbeider med – «berre for USA».

Utanriksminister Heiko Maas understrekar at rettane til vaksineforskinga til firmaet ikkje er til sals, og at Tyskland ikkje kan la andre få eksklusive rettar til vaksinane.

– Vi kjem berre til å klare å slå ned dette viruset om vi står saman, og ikkje mot kvarandre, seier Maas.

