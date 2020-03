utenriks

Dermed har iranske styresmakter registrert til saman 853 dødsfall sidan 19. februar.

– Bøna vår er at alle tar dette viruset på alvor og at ein ikkje under noko omstende prøver å reise til andre provinsar, sa talsmannen til helsedepartementet Kianoush Jahanpour på ein fjernsynssendt pressekonferanse måndag.

(©NPK)