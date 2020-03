Mange smitta har vorte friske

utenriks

Verdshelseorganisasjonen (WHO) opplyser at over 60.000 koronasmitta personar har vorte friske igjen. Johns Hopkins University, som bruker tal frå WHO og andre kjelder, anslår at over 77.000 ikkje lenger er sjuke.

Globalt er om lag 170.000 smitta, ifølgje universitetet, og talet på friskmelde inngår i dette.

Koronaviruset fører til luftvegsinfeksjon og kan gi alt frå milde symptom til å ha eit alvorleg gang med dødeleg utgang.

Fordi virussjukdommen kan arte seg så ulikt, har helsestyresmakter verda over ei krevjande oppgåve. Dei må sørgje for at folk tar trusselen frå viruset på største alvor, utan at samfunnet blir ramma av panikk.

(©NPK)