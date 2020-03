utenriks

Ein talsmann for brannvesenet anslår at jenta var seks eller sju år gammal. Ho vart funnen etter ein brann i to konteinarar som det bur folk i. Også fleire telt vart øydelagde.

Ifølgje nettstaden Greek Reporter gjer sterk vind sløkkingsarbeidet vanskeleg. Det er ikkje kjent korleis brannen starta.

Moria er den største flyktningleiren i Hellas. Han er svært overfylt, og mange bur i telt utanfor gjerdet rundt leiren.

