30 år gamle Satoshi Uematsu vart dømt til å hengast for knivdrapet på 19 handikappa menneske og for å ha skadd ytterlegare 24 pasientar, og dessutan to pleiarar, for fire år sidan.

Under etterforskinga sa Uermatsu fleire gonger at han ikkje angra på noko, og at han berre prøvde å hjelpe verda ved å drepe folk han meinte var ei byrde for samfunnet.

Retten avviste påstanden til forsvararen om at han var utilrekneleg i gjerningsaugneblinken på grunn av ein overdose marihuana.

