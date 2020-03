utenriks

Beskjeden kom på ein pressekonferanse i Helsingfors måndag ettermiddag, melder avisa Hufvudstadsbladet.

Opposisjonen har kritisert statsminister Sanna Marin for ikkje å ha stengt skulane tidlegare og har vist til at dei fleste EU-land har gjort dette. Leiar Jussi Halla-aho i Sannfinnane har sagt at ansvaret for dette ikkje kan lempast over på kommunane.

Det er registrert 244 smitta i Finland hittil.

(©NPK)