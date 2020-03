Erfarent feltarbeidar: Vi har berre sett byrjinga

utenriks

– Ein treng ikkje vere ekspert for å forstå at det vil få katastrofale følgje når denne typen virus spreier seg til land med svært dårleg helsevesen og ei befolkning som er sårbare i utgangspunktet, seier den erfarne feltarbeidaren til NTB.

Lindis Hurum er særleg redd for følgjene det kan få dersom koronaviruset får feste i overfylte flyktningleirar.

– Om du lever i ein flyktningleir i Hellas, Bangladesh eller Kongo, så er du frå før veldig utsett for infeksjonssjukdommar som meslingar og kolera, og om du i tillegg får denne typen virus, har du liten eller inga moglegheit til å verne deg sjølv, seier ho.

Dersom viruset til dømes rammar rohingyaflyktningane som lever i overfylte leirar i Bangladesh, tør ho knapt å tenkje på følgjene.

– Det er snakk om 1 million menneske som bur tett under svært uhygieniske forhold, og med svært avgrensa helsetilbod. Vi prøver å lage planar, informerer om korleis dei kan unngå smitte og driv opplæring av lokalt helsepersonell, men det vil bli svært vanskeleg å hjelpe, seier Hurum.

Mange sårbare

Det same vil skje i land som Haiti og Den sentralafrikanske republikken, der ho sjølv har budd og arbeidd.

– Dei har ikkje noko fungerande helsevesen, og spreiing av koronaviruset vil få forferdelege konsekvensar, seier Hurum.

– Dei fleste som døyr av koronaviruset, er eldre, sjuke og sårbare, og på dei stadene der eg jobbar, er delen sårbare i befolkninga langt høgare enn i land som Noreg. Når vi ser kva som skjer her hos oss, så er det ingen grunn til å tru at viruset ikkje vil spreie seg raskare og koste langt fleire liv på slike stader, seier ho.

– Vi veit framleis lite om dette viruset, mellom anna korleis det oppfører seg i land i med høg temperatur. Vi veit heller ikkje korleis det vil slå ut blant barn og unge som frå før er underernærte, eller har malaria og meslingar. Alle desse uvissemomenta gjer det ekstra viktig å ta høgde for eit «worst case scenario», så får vi heller vere takksame om det ikkje slår til, seier Hurum.

Vanskeleg å vidareføre

Leger Uten Grenser har no over 400 prosjekt i 70 land og fryktar at det kan bli vanskeleg å vidareføre desse når det blir innført reiseforbod og karantenereglar verda over.

– Vi er bekymra for om vi kan halde fram det arbeidet vi alt gjer, og vi veit at dette kan bli såpass omfattande at også kapasiteten vår blir avgrensa, seier Hurum.

Det er òg stor risiko for at hjelpearbeidarar og helsepersonell blir smitteberarar, noko som har skjedd under tidlegare epidemiar.

– Under tidlegare epidemiar vi har jobba med, har vi sett at sjukehus og klinikkar blir spreiarar av viruset, for det er dit folk kjem. Det er derfor heilt vesentleg å verne helsepersonell mot viruset slik at vi kan halde fram med å jobbe.

Ein slik stor epidemi lammar helsevesenet og går ut over moglegheita til å ta seg av alle dei andre som treng helsehjelp, seier ho.

Må heve blikket

Hurum har forståing for at alle land no er seg sjølv nærast og først og fremst rettar innsatsen mot eiga befolkning.

– Det er naturleg at ein først tar seg av dei som er nærast, men eg håper at Noreg kan heve blikket og sjå at dette er ei global krise som ikkje kan løysast utan solidaritet med dei som er i land som ikkje er så godt utbygd som vårt, seier ho.

Det er i tråd med bodskapen frå utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), som har teke til orde for ein storstilt internasjonal dugnad for å hjelpe sårbare land.

Det same gjer norske hjelpeorganisasjonar, som i eit opprop sterkt åtvarar statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mot å kutte bistand for å finansiere korona-innsatsen i Noreg.

– Eit utbrot i fattige og sårbare statar vil vere svært alvorleg og kan få katastrofale humanitære konsekvensar, heiter det i oppropet på måndag frå Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

