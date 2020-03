utenriks

Snautt 1.200 danskar er i landet, som stansa all flytrafikk søndag. Dei har dermed ikkje moglegheit til å komme seg ut.

– Eg har full forståing for at dette er ein vanskeleg situasjon for dei. Dei skal vite at vi jobbar beinhardt for å finne ei løysing Vi er mellom anna i dialog med SAS, seier utanriksminister Jeppe Koefoed.

Rundt 110.000 danskar er for tida i utlandet.

