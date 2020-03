utenriks

Sundhedsstyrelsen anslår at det er betydelege mørketal, særleg sidan Danmark har endra testpraksis. Dei konsentrere seg om å identifisere dei sjukaste og svakaste og har kutta i testinga av andre grupper.

I helga sa helse- og eldreminister Magnus Heunicke at to personar som hadde døydd i Danmark, hadde testa positivt. Det offisielle talet er éin død med koronasmitte, og Sundhedsstyrelsen minner om at det ikkje nødvendigvis betyr at viruset var dødsårsaka.

(©NPK)