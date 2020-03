Tokyobørsen ned 6 prosent

utenriks

Nikkei-indeksen henta rett nok inn noko av nedgangen frå morgonen då han på eit tidspunkt hadde falle så mykje som 10,07 prosent.

Den breiare samansette Topix-indeksen avslutta dagen med ein nedgang på 6,01 prosent.

– Tiltaket frå den japanske sentralbanken kan ha hatt verknad og hindra meir tap, seier Hideyuki Suzuki i SBI Securities.

– Men sidan det ikkje er nokon fundamentale endringar i situasjonen knytt til koronaviruset, blir ikkje marknaden venta å komme seg tilbake i nær framtid, med mindre situasjonen i USA blir betra, seier han, og peikar på at viruset òg har spreidd seg til den største økonomien i verda.

I Kina blir det no registrert færre nye smittetilfelle, og folk i kriseramma område har fått byrja å vende tilbake til jobben. Der var fallet mindre fredag. Hovudindeksen på Shanghai-børsen fall 1,2 prosent.

Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned 1,6 prosent i ettermiddagshandelen.

– Hovudlause høns

Samtidig snudde børsen i Sydney overraskande frå minus til pluss gjennom dagen. Den australske hovudindeksen ASX 200 var på eit tidspunkt ned 8 prosent, men enda til slutt dagen med ein oppgang på 4,42 prosent.

Helse- og energiaksjar bidrog til oppgangen, som kom etter at statsminister Scott Morrison kunngjorde at arrangement med fleire enn 500 deltakarar blir stansa frå måndag og at australiarar blir oppmoda til å ikkje reise utanlands.

Medan enkelte viser til at oppgangen i Australia kjem av jakta på rask gevinst, har Scott Phillips eit anna syn på det.

– Investorar oppfører seg som hovudlause høns, seier Philips, som sjølv er investor.

– Meklarane er for redde til å sitje på aksjane dersom ting skulle bli verre, og dei er for redde til å unngå å kjøpe, i tilfelle ting skulle gå betre, seier han.

Trump-turbulens

Veka har vore prega av omfattande børsuro, og nedgangen vart forsterka då USAs president Donald Trump onsdag kveld kunngjorde at det frå natt til laurdag blir innført innreiseforbod frå Schengen-landa for alle andre enn amerikanarar og folk busette permanent i USA.

Innreiseforbodet omfattar Noreg, som er med i Schengen, medan Storbritannia som står utanfor Schengen og der 460 smittetilfelle og seks dødsfall var stadfesta torsdag, ikkje er omfatta.

Analytikarar meiner at Trumps forslag torsdag om å utsetje OL i Tokyo til 2021 på grunn av koronaviruset, også har bidrege til å tynge aksjemarknaden i Japan. Japans regjering svarte seinare at verken utsetjing eller avlysing står på agendaen.

Tiltakspakken frå USAs sentralbank ser heller ikkje ut til å ha bidrege til auka tillit i marknaden.

Verste sidan 1987

Dow Jones-indeksen på New York-børsen fall torsdag 10 prosent på det som var den verste handledagen sidan 1987. Den breiare samansette S&P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq fall begge 9,5 prosent. For S&P 500-indeksen var fallet det raskaste sidan andre verdskrigen.

– Dette er ille. Det verste og raskaste utslaget i aksjemarknaden i karrieren vår, seier Chris Rupkey, sjeføkonom ved MUFG Union.

– Økonomien er dømd til resesjon viss arbeidet i USA stansar og tar fri dei neste 30 dagane. Aksjemarknaden veit det, seier han.

Marknaden har òg vorte skaka av priskrigen på olje mellom Saudi-Arabia og Russland. Uroa er forsterka av frykta for at reiserestriksjonar skal dempe etterspørselen etter olje.