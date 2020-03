Sveriges Riksbank låner ut 500 milliardar kroner til kriseramma bedrifter

utenriks

På eit pengepolitisk møte torsdag vart det vedteke at Riksbanken skal låne ut 500 milliardar kroner via bankane for å sikre kredittsituasjonen til ramma selskap. Kunngjeringa kom fredag formiddag.

– Målet er å halde oppe kredittforsyninga til svenske bedrifter, heiter det i ei melding frå Riksbanken.

– Riksbanken bidreg på denne måten saman med andre styresmakter til å avgrense effektane av koronaepidemien. Riksbanken står klar til å komme med ytterlegare tiltak for å sikre nødvendig likviditet, heiter det vidare.

Riksbanksjef Stefan Ingves skal gjere greie for avgjerda fredag formiddag.

(©NPK)