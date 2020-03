utenriks

Bebuarane i dei fire nabokommunane Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui og Odena vil vere underlagt karantene i to veker.

Avgjerda har vorte teke etter at talet på koronasmittetilfelle i desse kommunane steig frå 20 til 58 på få timar torsdag. Sjukehuset i Igualada har registrert tre virusrelaterte dødsfall.

Spania er no det nest hardast ramma landet i Europa etter Italia. Fredag morgon stadfesta styresmaktene over 3.000 smittetilfeller, og 84 er no døde.

