Samanstøytar då migrantar prøvde å krysse grensa mellom Tyrkia og Hellas

utenriks

Slike hendingar har dei siste to vekene vorte vanlege ved grenseovergangen Kastanies, som på tyrkisk side heiter Pazarkule.

I Aten skulda regjeringstalsmann Stelios Petsas fredag igjen Tyrkia for å bruke migrantar til å presse EU. Mange migrantar i Tyrkia trekte mot grensa til Hellas etter at Ankara 29. februar sa at Tyrkia ikkje lenger vil stoppe migrantar frå å ta seg vidare inn i Europa.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ønsker å reforhandle avtalen mellom EU og Tyrkia om handtering av flyktningar og migrantar. I 2016 vart partane samde om ein avtale der EU skulle betale milliardar av euro til Tyrkia i byte mot at tyrkiske styresmakter hindra flyktningane og migrantane i å ta seg til Europa.

