Polen stenger grensene for utlendingar

utenriks

Alle polske statsborgarar som kjem heim, blir sette i karantene i to veker, seier Morawiecki fredag. Grensene blir stengde i første omgang i ti dagar, men omfattar ikkje varer, understrekar statsministeren.

Polen skal òg stenge butikkar i kjøpesenter, unntatt apotek og daglegvarebutikkar. Klubbar, kasino, barar, pubar og restaurantar blir stengde frå fredag. Alle samlingar med meir enn 50 menneske blir forbodne, inkludert i kyrkjer.

– Dette er vanskelege avgjerder, men dei vil gjere at vi unngår endå tøffare tider, seier Morawiecki.

Polen har registrert minst 68 koronasmitta, og fredag vart det første dødsfallet stadfesta.

Grensestengninga følgjer liknande tiltak i ei rekke andre europeiske land, mellom anna Danmark. Også Ukraina stenger grensene sine, blir det opplyst fredag.

I Noreg er svært mange polske arbeidarar allereie ramma av karanteneavgjerdene som norske helsestyresmakter innførte torsdag, som betyr at alle som har vore på reise utanfor Norden dei siste to vekene, må i karantene i 14 dagar.

Selskap som Kværner og Aker har varsla at hundrevis av utanlandske tilsette blir sende heim, mellom dei mange polakkar.

NTB er kjent med at det blant polske arbeidarar som no sit i karantene i Noreg, har vore bekymring for om dei i det heile vil komme seg heim viss flyplassane i Polen stenger.