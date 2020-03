Kraftig auke i smittetilfelle i Frankrike

utenriks

Til saman er det påvist 3.661 smittetilfelle, noko som er ein auke 27 prosent frå torsdag, opplyser helseminister Olivier Veran fredag.

18 nye dødsfall er registrert det siste døgnet. 154 smitta blir omtalte som alvorleg sjuke.

Spreiinga av viruset aukar i Frankrike, åtvarar ministeren, og landet har berre sett byrjinga av epidemien.

Veran legg til at sjølv om alle skular har fått ordre om å stenge frå måndag, så vil nokre av dei vere bemanna for å sikre at helsearbeidarar med barn framleis kan gå på jobb.

(©NPK)