Koronaviruset spreier seg i Afrika

Over heile Afrika har 18 av dei 54 landa på kontinentet no registrert tilfelle av koronavirus.

I Ghana er to personar smitta, opplyser helseminister Kwaku Agyeman-Manu. Dei to har nyleg vore på reise i høvesvis Noreg og Tyrkia. Nasjonaliteten til dei to er ikkje oppgitt.

I Kenya er éin person smitta. Det dreier som ein kenyanar som nyleg har vore på tur i USA, opplyser kenyanske helsestyresmakter.

I Gabon er òg éin person smitta. Det dreier seg om ein person som nyleg har vore på reise i Frankrike. Også Guinea og Etiopia melde om dei første tilfella i landa, til liks med Sudan. Der er ein mann allereie død.

Kom med turistar

Ekspertane understrekar at det er avgjerande for det folkerike kontinentet å bremse epidemien fordi helsesystemet allereie er sterkt overbelasta og mangelfullt og dødstalet derfor kan bli mykje høgare enn andre stader i verda.

Det tok lang tid før virustilfelle vart melde i Afrika, og dei første var turistar eller personar som hadde vore på reise i Europa og USA.

Hittil har Afrika vore gode til å oppdage virustilfelle, seier doktor Mary Stephen ved WHOs regionkontor i Brazzaville. Det kjem mellom anna av at dei har erfaring frå ebola-epidemien.

Mørketal

Talet på tilfelle er framleis lågt samanlikna med USA, Europa og spesielt Asia, der viruset først dukka opp. Men ekspertar fryktar at det kan bli katastrofalt om viruset tar av for alvor, òg fordi helsevesenet på kontinentet må handtere mange andre kriser samtidig.

Derfor er det viktige målet å oppdage tilfelle tidleg, isolere dei og hindre at det utviklar seg til smitteoverføring i lokalsamfunna.

– Sjølv om fleire land enno ikkje har registrerte tilfelle, må vi ta høgde for at det kan vere mørketal. Det er òg grunn til å tru at ei rekke land ikkje har tilstrekkeleg med kapasitet til å teste for og handtere eventuelle utbrot, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

