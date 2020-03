utenriks

Det opplyser gruppa som organiserer unge klimaaktivistar i Frankrike. Protestar er likevel framleis planlagt 18 andre stader i landet, dette fordi avgjerder om avlysing blir teke lokalt, ifølgje gruppa.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg opplyste tidlegare denne veka at ho inntil vidare organiserer klimastreiken «Fridays for Future» på internett for å unngå at demonstrantar samlast.

(©NPK)