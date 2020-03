utenriks

I Ghana er to personar smitta, opplyser helseminister Kwaku Agyeman-Manu. Dei to har nyleg vore på reise i høvesvis Noreg og Tyrkia. Nasjonaliteten til dei to er ikkje kjent.

I Kenya er éin person smitta. Det dreier som ein kenyanar som nyleg har vore på tur i USA, opplyser kenyanske helsestyresmakter.

I Gabon er òg éin person smitta. Det dreier seg om ein person som nyleg har vore på reise i Frankrike.

Koronaviruset er no påvist i totalt 15 afrikanske land.

