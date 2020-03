EU-initiativ på 37 milliardar euro skal dempe koronanedtur

utenriks

– Viruset er ikkje berre ein helsetrussel, men påfører òg økonomien eit sjokk. Det er viktig at vi handlar og tar dristige grep på alle nivå, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen då ho presenterte initiativet på ein pressekonferanse fredag.

Målet er å kunne bidra med likviditet og støtte helsesektoren, arbeidsmarknaden og små og mellomstore bedrifter, forklarte von der Leyen.

I tillegg til investeringsinitiativet som svarer til rundt 415 milliardar kroner, skal òg eksisterande ordningar innanfor EU-budsjettet brukast. Eit investeringsfond på 8 milliardar euro skal gi lån til små og mellomstore bedrifter.

Samarbeid

– Sjokket er mellombels, og saman må vi sørge for å avgrense både omfang og varigheit og sikre at det ikkje gjer langsiktig skade, seier von der Leyen.

Ho oppmodar medlemsstatane til å gjere alt dei kan, særleg for dei mest rørte sektorane. Her nemnde ho reiseliv, transport og varehandelen spesielt.

Von der Leyen minte om at situasjonen er spesielt ille i Italia, og at kommisjonen vil gjere det han kan for å hjelpe landet og folket.

– For oss er det òg å hjelpe EU. Akkurat no er vi alle italienarar.

Fleksibilitet

– For å roe medlemsstatane vil vi vere så fleksible som mogleg på europeisk nivå, forsikrar ho.

Presidenten seier det er snakk om fleksibilitet med tanke på mellom anna EUs reglar om statsstøtte og stabilitets- og vekstpakta i unionen. Målet er å gi rom for nasjonale tiltak for å hjelpe bedrifter og næringar.

Von der Leyen trekte òg fram ei varsla lemping på reglane som pålegg flyselskap å halde oppe ruter for å ikkje miste avgangs- og tilkommetider ved flyplassane. Målet er å unngå såkalla spøkelsesfly – tomme eller nesten tomme fly – som berre blir floge for å sikre rettane til selskapa. Då ho presenterte dette tidlegare i veka påpeika ho at det òg ligg ein miljøgevinst i å unngå unødvendige flygingar.

