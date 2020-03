Danmark stenger grensa frå laurdag

utenriks

– Alle turistar og utlendingar som ikkje kan bevise at dei har eit formål i Danmark, får ikkje lov å komme inn i Danmark, sa statsminister Mette Frederiksen då ho kunngjorde grensestengninga fredag.

Ho la til at danskar alltid vil få komme heim, og ho gjorde det klart at matvarer, medisinar og andre nødvendige varer framleis kan transporterast inn i Danmark.

Stengninga inneber at det blir innført full grensekontroll, som førebels skal vare til over påske. Det vil likevel ta nokre dagar å få alt på plass, seier Frederiksen.

Justisminister Nick Hækkerup seier at stengninga blir tydeleg merkt både på grensene, på flyplassane og truleg vil føre til at nokre ferje-, tog, og flyruter blir stansa, og at det vil oppstå lange bilkøer ved grensene.

Stengninga vil først og fremst røre Sverige og Tyskland, men også Noreg, seier rikspolitisjef Thorkild Fogde.