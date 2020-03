Danmark rår mot alle utanlandsreiser

utenriks

Det danske utanriksdepartementet kom fredag med oppdaterte reiseråd.

Frå 13. mars til 13. april blir alle danskar oppmoda om å avstå frå alle utanlandsreiser med mindre det er strengt nødvendig.

– Avgjerda er teke ut frå omsynet til å stanse smitten, men også for å unngå at danskar blir stranda i utlandet dersom andre land stenger for utreiser, seier utanriksminister Jeppe Kofoed.

Så langt har 60.000 danskar registrert seg på dansk UDs liste. Det inneber at det er mange tusen danskar som no skal hjelpast heim. Kofoed understrekar at reisebransjen vil hjelpe folk med å få danskane heim så fort som mogleg.

Det norske utanriksdepartementet har ikkje komme med tilsvarande reiseråd, men Helsedirektoratet oppmodar norske borgarar til å unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige, både innanlands og utanlands.

I tillegg skal alle som kjem frå reiser utanom Norden, i karantene i 14 dagar, uavhengig om dei har symptom eller ikkje. Dette har tilbakeverkande kraft rekna frå 27. februar.

