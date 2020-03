Bolsonaro avviser at korona-testen er klar

utenriks

Ifølgje O Dia var den første prøven positiv. Sonen hans Eduardo seier på Twitter at ein ventar på resultatet av ein prøve nummer to. Han avviser ikkje at faren er smitta, men seier at mykje løgner og desinformasjon sirkulerer.

Presidenten verka bleik og dratt på TV torsdag kveld.

Bolsonaro og følgjet hans møtte både USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence på Trumps feriestad Mar-a-Lago i Florida i helga.

Det er tidlegare klart at Fabio Wajngarten, kommunikasjonssjef for Brasils president, er smitta, og han la ut bilde av seg sjølv der han står tett inntil Trump.

Torsdag sa Trump at han ikkje er bekymra etter opplysningane om at Wajngarten er smitta. Trump og Bolsonaro åt middag saman på Mar-a-Lago, men Trump seier dei «ikkje gjorde noko veldig uvanleg».

Bolsonaro vart testa for viruset, sjølv om han i første omgang ikkje viste symptom, ifølgje sonen hans.

Under Bolsonaros besøk i Florida var òg den amerikanske republikanske senatoren Lindsey Graham til stades. Han har valt å teste seg og jobbar inntil vidare heimanfrå medan han ventar på resultatet.

Bolsonaros helse har ikkje vore heilt på topp sidan han vart alvorleg skadd i eit knivattentat under valkampen og lagt inn på sjukehus, der han vart operert for store indre blødingar. Han fekk skadar på fleire indre organ.