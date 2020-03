utenriks

– Vi står her ei knapp veke etter at Hellas bad om meir personell og utstyr for å verne grensa, som også er EUs yttergrense. Dette er ein viktig operasjonell milepæl for oss, seier Frontex-direktør Fabrice Leggeri.

Grensevaktene, som kjem frå 22 ulike land, byrja å komme på plass langs grensa på land torsdag og skal vere der i to månader. Oppdraget kan bli forlengt. EU-landa har òg lova å bidra med utstyr, skip og overvakingsfly.

Frå før har Frontex 500 personar i Hellas.

(©NPK)