Tysk etterretning overvaker delar av AfD

utenriks

Den nasjonalistiske gruppa Flügel (Vinge) er grunnlagt av medlemmer i AfD og blir beskriven som ein ytterleggåande fløy i partiet. Flügel blir leidd av Björn Höcke, som er leiaren av partiet i delstaten Thüringen.

Höcke og andre ytterleggåande partimedlemmer har fleire gonger vorte skulda for å bruke ein retorikk som minner om den nazistane brukte i førre hundreår.

Etterretninga har halde eit auge med Flügel og AfDs ungdomsparti sidan januar i fjor på grunn av mistankar om høgreekstremisme. Kjelder seier til nyheitsbyrået DPA at mistanken blir anteken å vere reell og at Flügel no er sett under overvaking.

Det er venta ein utdjupande kommentar frå tryggingstenesta BfV torsdag.

Björn Höcke sit i delstatsforsamlinga i Thüringen og stilte nyleg opp som AfDs kandidat til å leie delstaten. I fjor konkluderte ein domstol med at det var tillate å omtale Höcke som fascist, sidan det var ein omtale «basert på verifiserbare fakta».

