Trump møtte smitta brasilianar

Den brasilianske regjeringa stadfesta torsdag at president Jair Bolsonaro er under observasjon. Avisa O Estado de S. Paulo skriv at han har vorte testa for koronaviruset.

Årsaka er at Bolsonaros kommunikasjonssjef Fabio Wajngarten er smitta. Wajngarten testa positivt for viruset etter eit besøk i USA i helga.

Her møtte han og Bolsonaro både Donald Trump og visepresident i USA Mike Pence på Trumps feriestad Mar-a-Lago i Florida. Wajngarten la ut ein bilde frå besøket der han står inntil Trump.

