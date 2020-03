utenriks

New York-guvernør Andrew Cuomo følgjer dermed etter ei rekke andre byar og land verda over som har gjort det same.

Forbodet betyr mellom anna at ei rekke sportsarrangement og kulturarrangement er avlyste.

Kulturinstitusjonar som Metropolitan Museum of Art stenger, og ei rekke Broadway-teater avlyser framsyningane sine. Det same gjer Metropolitan Opera og Carnegie Hall, blant fleire.

