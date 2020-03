Greta Thunberg ber aktivistar unngå store samlingar

utenriks

Thunberg bad onsdag om at alle som følgjer klimakampen, må unngå å møtast i store masseprotestar sett i lys av spreiinga av koronaviruset.

Ho gav følgjarar av rørsla klar beskjed om at dei må lytte til råd frå helsestyresmakter, som stansar samlingar av store folkemassar for å bremse utbreiinga til viruset.

– Vi unge er minst ramma av viruset, men det er svært viktig at vi handlar i solidaritet med dei som er mest sårbare, og at vi handlar i tråd med det som er best for det felles samfunnet vårt, skreiv ho på Twitter.

– Klimakrisa og den økologiske krisa er dei største krisene menneskja har møtt, men no (avhengig av kvar du bur) må vi finne nye måtar å skape medvit og jobbe for endring på ein måte som ikkje inneber store folkemengder, skriv ho.

17-åringen oppmodar no aktivistar til å delta i klimastreiken "#DigitalStrike for upcoming Fridays». Deltakarar kan legge ut bilde av seg sjølv på nettet med eit skilt om at dei klimastreikar.

(©NPK)