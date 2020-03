utenriks

Før rentemøtet på torsdag var det venta at renta ville bli kutta for å bidra til å stimulere økonomien i dei 19 eurolanda og motverke dei økonomiske ringverknadene av koronaepidemien.

Sentralbanksjef Christine Lagarde sa tidlegare i veka til The Guardian at virusutbrotet kan utløyse eit krasj på linje med det som skjedde under finanskrisa i 2008, med mindre EUs regjeringar kjem med tiltak for å støtte opp om økonomien.

(©NPK)