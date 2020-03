EU droppar halvparten av ministermøte

utenriks

Innanriksministrane skal mellom anna diskutere moglege nasjonale sivilforsvarstiltak for å avgrense smittespreiing.

– Dette er primært ei sak for helsesektoren, men vi ser at samarbeid på tvers av sektorar og grenser er avgjerande, seier ein EU-diplomat før møtet. Det vart vurdert om heile møtet skulle avlysast, men temaa som skal takast opp, vart sett på som så viktige at det er nødvendig å møtast, seier kjelda.

Det andre hovudtemaet blir ei oppdatering om situasjonen på grensa mellom Hellas og Tyrkia.

