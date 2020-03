Tokyobørsen opna ned

utenriks

Nikkei-indeksen var ned 0,86 prosent i handelen på morgonen, medan den breiare Topix-indeksen var ned 0,47 prosent.

I Hongkong, Shanghai og Shenzhen opna likevel børsane litt opp – Hongkong med 0,27 prosent, Shanghai med 0,17 prosent og Shenzhen med 0,29 prosent.

Wall Street enda tysdag med klar oppgang etter ein dag der børsen både fall og steig.

Bakgrunnen for den nye optimismen var både at oljeprisen gjekk opp igjen etter fallet på måndag, og at president Donald Trump lova ein pakke for å stimulere økonomien.

(©NPK)