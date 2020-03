utenriks

Totalt er no 12.462 personar stadfesta smitta av koronaviruset i landet. Dødstalet stig òg, det er no 827. Det er 196 fleire enn i går.

Italia er det hardast ramma landet i Europa og innførte måndag kveld vidtrekkande, landsomfattande karantenetiltak. Tidlegare var berre dei sterkt virusramma regionane i nord omfatta av slike tiltak.

WHO erklærte onsdag pandemi, etter at over 120.000 personar verda over er stadfesta smitta av koronaviruset.

