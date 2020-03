Nedgang på asiatiske børsar

utenriks

Nikkei-indeksen stengde på 194.16,06 poeng, ein nedgang på 2,27 prosent frå dagen før.

Den breitt samansette Topix-indeksen fall med 1,53 prosent og stengde på 1.385,12 poeng.

Hovudindeksen i Shanghai fall med 0,9 prosent onsdag, og også i Hang Seng-indeksen i Hongkong var 0,9 prosent ned, ein knapp time før stenging. Hovudindeksen ved Shenzhen-børsen var rundt 1,5 prosent ned.

Wall Street endå tysdag med klar oppgang etter ein dag der børsen både fall og steig.

Bakgrunnen for den nye optimismen var både at oljeprisen gjekk opp igjen etter fallet på måndag, og at president Donald Trump lova ein pakke for å stimulere økonomien.

Saudi-Arabia varsla likevel auka oljeproduksjon, noko som kan bidra til eit nytt fall i oljeprisen.

(©NPK)