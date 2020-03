utenriks

Det melder BBC onsdag.

– For å vere meir enn forsiktige, og for å verne Alphabet og samfunnet elles, tilrår vi deg å jobbe heimanfrå viss rolla di tillèt det, heiter det i ein e-post til tilsette frå nestleiaren til selskapet for global sikkerheit Chris Rackow.

Alphabet har rundt 100.000 tilsette fordelte på elleve kontor i USA og Canada.

