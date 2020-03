Korona først då britisk budsjett vart lagt fram

utenriks

Sunak sa at utbrotet vil ha ein markant, men kortvarig innverknad på britisk økonomi. Aller først lova han å gjere det som må til for å verne økonomien og sørge for at det offentlege helsevesenet får hjelpa det treng, «koste kva det koste vil».

Statsråden sa òg at staten vil dekke sjukepengane for dei første 14 dagane for bedrifter med færre enn 250 tilsette. Han lova sjukelønn til alle som blir tilrådd sjølvpålagt isolat. I tillegg skal det bli lettare å få sosialhjelp for dei som ikkje kvalifiserer til sjukelønn.

Å endre reglane skal gi velferdssystemet eit løft verd 500 millionar pund eller rundt 6,2 milliardar kroner. Den samla verdien av økonomiske stimuli knytt til koronautbrotet er 30 milliardar pund, seier Sunak.

Vanskar før korona

Samtidig minte den forholdsvis ferske finansministeren om at veksten i Storbritannias økonomi hadde byrja å spakne før koronaviruset kom på banen.

– Responsen vår skal vere djerv og modig, seier han og lovar ei satsing på infrastruktur. På fem år skal regjeringa investere 170 milliardar pund, noko som ifølgje det økonomiske prognosekontoret til staten vil gi eit halvt prosentpoeng meir i økonomisk vekst.

Sunak vil òg redusere statsgjelda dei kommande åra.

Første etter brexit

Han understreka òg at det første budsjettet etter brexit blir lagt fram av ei regjering «som får ting gjort», ei tilvising til valkampslagordet om å «få brexit unnagjort».

Det vart òg rom for nokre stikk mot EU, mellom anna at no som landet er ute av unionen, blir det ikkje lengre skatt på tampongar. EU hindra det britiske ønsket om momsfritak på tampongar og bind, men opna for dette frå 2022. Utanfor EU kan britane bestemme dette sjølv, noko som har stor symbolverdi for den konservative regjeringa.

(©NPK)