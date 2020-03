Europa prøver å hindre virusdriven resesjon

utenriks

EU-kommisjonen planlegg eit investeringsfond på 25 milliardar euro for å støtte helsevesenet, næringslivet og arbeidsmarknaden. Italias regjering har vedteke ei like store ekstraløyving – tilsvarande rundt 270 milliardar kroner.

Den britiske sentralbanken kutta renta frå 0,75 til 0,25 prosent, og torsdag møtast styret i Den europeiske sentralbanken. Det er venta at dei òg vil komme med tiltak for å stimulere økonomien.

Rentekutt

Men sjølv om eurolanda har ein felles sentralbank, kjem han ikkje med ein stor pengebinge tilsvarande den amerikanske eller kinesiske styresmakter rår over. Med ei rente som allereie er negativ, har banken òg mindre rom for ytterlegare kutt. Eit anna mogleg tiltak er å utvide programmet til banken for kjøp av obligasjonar.

Ei anna utfordring er at pengepolitiske grep og auka pengebruk frå offentleg hald først og fremst er eigna til å auke etterspørselen. Når virusutbrotet gjer at folk held seg heime og bedrifter må redusere aktiviteten eller stanse heilt, gir det ein negativ effekt på tilbodssida i økonomien. Det er ikkje eit problem som kan løysast med skattelette og rentekutt.

– Verda står overfor ei medisinsk krise som penge- og finanspolitikken ikkje kan fikse, seier sjeføkonom Holger Schmieding i banken Berenberg.

Må tenkje langsiktig

For å unngå varig skade på økonomien må politikarane finne måtar å bidra til å halde liv i små og mellomstore bedrifter og sørge for at dei ikkje bukkar under på grunn av akutte problem dei ikkje har nokon kontroll over.

Reiselivsbedrifter er spesielt utsette og blir ramma direkte av reiserestriksjonar og avlyste arrangement. Forventningar om 187 millionar færre flypassasjerar slår ut hos flyselskap og flyplassar, men også hotell, restaurantar og drosjenæring.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tysdag at unionen vil endre regelen for såkalla slot-tider mellombels, slik at flyselskapa slepp å fly nesten tomme fly for å behalde verdifulle avgangs- og innkomsttider.

– Dette er bra for flyselskapa og for miljøet fordi vi unngår unødvendige flygingar, sa ho.

Kan ofre budsjettbalansen

Ho seier òg at europeiske leiarar som Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron er innstilte på «å bruke alle verktøy vi har til rådigheit for å sikre at Europas økonomi kan ri denne stormen av».

– Vi vil sikre at statleg hjelp kan gå til dei selskapa som treng det, sa ho.

Merkel opna onsdag for å bryte den sjølvpålagde regelen om å unngå underskot i statsbudsjettet.

– Dette er ein høgst uvanleg situasjon. Vi vil gjere det som er nødvendig, og heldigvis er Tyskland forholdsvis robust, seier ho og legg til at det å få slutt på viruskrisa har første prioritet.

